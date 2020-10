Menino de 8 anos sofre fratura exposta em acidente em Votuporanga

Um menino de 8 anos de idade sofreu graves ferimentos na perna esquerda após um acidente ocorrido por volta das 16h30 desta sexta-feira (30), em Votuporanga.

O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Jerônimo Figueira da Costa com a rua Rio Taquari, no bairro Pozzobon.

Segundo informações, o menino conduzia uma bicicleta quando teria se chocado violentamente contra a roda de um caminhão que transportava terra. Com o violento impacto, a criança sofreu ferimentos graves na perna esquerda, inclusive com fratura exposta.

O menino identificado apenas como I., de 8 anos, foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga.