Polícia Ambiental detém trio por pesca irregular em Votuporanga

Flagrante foi realizado durante patrulhamento preventivo na Represa Municipal da Saev Ambiental; indivíduos foram multados em R$ 1.640 (cada); além de responderem pelo crime ambiental.

Na noite de ontem (3), policiais militares ambientais em andamento da Operação Rodovias Mais Seguras, apreenderam três indivíduos por pesca irregular com materiais impróprios, na Represa Municipal da Saev Ambiental, localizada no Córrego do Marinheirinho, próximo ao Horto Florestal, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, os policiais realizavam patrulhamento quando flagraram os suspeitos pelo local, praticando pesca e utilizando redes (tarrafa) durante período proibido, uma vez que a época da piracema está em vigência.

Contudo, os militares apreenderam aproximadamente 6 kg de peixes de diversas espécies, tais como: “Traíra”, “Cascudo”, “Lambari”, “Porquinho”, dentre outros; além da rede.

Diante do exposto, os objetos e os indivíduos foram apresentados na Central de Flagrantes, onde o trio foi ouvido e, multados em R$ 1.640 (cada); eles também devem responder pelo crime ambiental.