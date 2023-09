Tragédia: pai e filha morrem afogados no Rio Grande em Ouroeste

Pai e filha morreram afogados, no domingo (17), no Rio Grande (entre as cidades de Ouroeste e Iturama-MG). A tragédia aconteceu após a menina, de apenas 8 anos de idade, ser arrastada por uma correnteza inesperada e o pai, de 38 anos, se jogar no rio para tentar salvá-la.

De acordo com o registro policial, testemunhas relataram que Edirley Mariano e sua filha Vitória realizavam um churrasco na beira do rio junto com a irmã da menina, de nove anos e a madrasta. As duas crianças estavam brincando na beira da água quando uma forte correnteza teria as arrastado para o leito do rio e ambas começaram a se afogar.

Ao ver a cena, Edirley e sua companheira se jogaram no rio para tentar salvar as meninas. A mulher conseguiu resgatar a garota mais velha, mas pai e filha acabaram se afogando e desapareceram nas águas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas pelas vítimas, mas apenas o corpo de Edirley foi localizado. Os bombeiros retomaram as buscas na manhã desta segunda-feira (18), mas até o momento não há informações sobre a localização do corpo da pequena Vitória.

Legenda: Edirley Mariano, de 38 anos, tentou salvar sua filha Vitória, de 8, mas ambos acabaram morrendo afogados no Rio Grande

(Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br