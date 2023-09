Docente da Unifev recebe o título de doutora pela USP

Janaina Andréa Cucato recebeu subsídio do Programa Institucional de Qualificação e Capacitação Docente (PIQCD) da Unifev

A arquiteta e urbanista docente da Unifev, Profa. Ma. Janaina Andréa Cucato, foi aprovada em sua de tese de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU – USP). A defesa da pesquisa intitulada “Planejamento integrado e indústria: o SERFHAU/BNH no Estado de São Paulo de 1964 a 1980” foi realizada em agosto.

O estudo contou com o apoio do Programa Institucional de Qualificação e Capacitação Docente (PIQCD) do Centro Universitário de Votuporanga, que concede bolsas aos professores, com o intuito de incentivar e apoiar as formações e progressões acadêmicas.

A tese foi avaliada por uma banca composta pelos renomados Profa. Dra. Sarah Feldman, Prof. Dr. Jeferson Cristiano Tavares, Prof. Dr. Antônio Claudio Moreira Lima e Moreira, Profa. Dra. Maria Encarnação Beltão Sposito e Prof. Dr. Rodrigo Santos de Faria. A orientação do trabalho foi da Profa. Dra. Eulalia Portela Negrelos.

A pesquisa investigou as práticas de planejamento urbano nos municípios do Estado de São Paulo. “Mais do que isso, incorporei, também, olhares sobre o Brasil que expandiu a defesa para uma escala intercontinental, valorizando toda a América Latina. A pesquisa analisa a interiorização do planejamento urbano atrelado a indústria a partir da década de 70”, explicou Janaina.

“Estrategicamente, como forma de potencializar os estudos e fomentar a cultura cientifica na Unifev, o tema que escolhi foi diretamente vinculado com as unidades curriculares que leciono e os temas de IC e TCC que oriento”, completou.