BRASIL: homem é preso após ser flagrado abusando de cachorrinha

Um homem foi detido na tarde de segunda-feira (13) em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, sob suspeita de abuso sexual contra uma cachorrinha.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, guardas civis ambientais foram acionados após receberem uma denúncia anônima sobre zoofilia no distrito de Taiaçupeba.

O alerta foi feito por um vizinho do suspeito, que conseguiu filmar o momento em que o homem estava praticando atos sexuais com uma cachorrinha filhote. Ao ser abordado pelas autoridades, o suspeito negou as acusações, porém, uma testemunha se apresentou aos guardas, afirmando que seu neto havia registrado o abuso em vídeo ao perceber o comportamento agitado das cachorras do vizinho.

Diante das evidências, de acordo com o Metrópoles, o homem foi detido em flagrante pela polícia. O animal, uma fêmea com aproximadamente 4 meses de idade, foi prontamente avaliado pelo veterinário Carlos Alberto Larrubia. Segundo o especialista, o animal apresentava sintomas de dores na coluna e no abdômen, lesões nos membros posteriores, infecção de ouvido e presença de pulgas DCM