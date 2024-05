Câmara Municipal denomina Estrada Municipal“Fidelarma Nunes Commar”

Durante a sessão ordinária desta segunda-feira, dia 13, a Câmara

Municipal de Votuporanga denominou a atuais Estradas Municipais VTG 148

e 494, localizada neste Município em Estrada Municipal “Fidelarma Nunes

Commar”.

O projeto de denominação de autoria do vereador Jura foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares durante reunião legislativa. Amigos e principalmente muitos familiares da homenageada compareceram a sessão ordinária e demonstraram muita emoção e felicidade na discussão e leitura do histórico de vida de senhora Fidelarma.

Após a aprovação no plenário da Casa de Leis, familiares registraram o momento junto ao autor da homenagem e agradeceram a votação pelos demais vereadores.

A HOMENAGEADA

A Câmara homenageia uma mulher que deixou seu legado marcado em nossa comunidade: Dona Fidelarma Nunes Commar. Um tributo à sua vida, ao legado e ao seu amor pela comunidade votuporanguense.

Dona Fidelarma nasceu em Monte Alto-SP, em 07 de dezembro de 1.944, filha de Gabriel Nunes e Angelina Pelarin. Mudou-se para Votuporanga muito jovem com seus pais, trabalhou desde seus 14 anos no escritório de contabilidade do senhor Joaquim na rua Amazonas a qual permaneceu até dias anteriores de seu casamento com Edino Commar, com quem se casou e começou a se dedicar junto ao companheiro no trabalho rural.

Assim dirigia trator, caminhão, levava funcionários de Votuporanga para colheita nas propriedades de cafe. Mas muito feminina nao deixava para traz a beleza de ser mulher, que ao mesmo tempo aos sábados se dedicava ao cabelo das colonas, cortava, colocava bobes e tudo para o baile nos

terreroes da epoca. Dona Fidelarma e seu marido Edino Commar tiverem três filhos, o Caiubi,

Ubirajara e Irai e através desses 8 netos,o Gabriel Gustavo e Olivio; lara lasmim, Edino, Angelina e o Felipe Heron.

Assim foi construindo seu matrimonio e família, e paralelamente seus trabalhos voluntários que o faziam com muita alegria, era visto em suas eternas gargalhadas. As quintas feiras cafe da tarde com o lar São

Vicente de Paula, alguns domingos almoço beneficiente Casa da Criança, participava ativamente na Paroquia NS Aparecida aonde fazia curso para noivos, reunião de casais e a Ave Maria na radio.

O seu legado como mulher e Votuporanguense, foi de trabalho, voluntaria nas causas sociais e humanas, honra e transmitia muita forca, determinação e alegria mesmo em dias difíceis. Ao nomear uma Estrada em sua homenagem, não apenas reconhecemos sua contribuição para o desenvolvimento social de nossa cidade, mas também garantimos que sua memória continue viva em nossos corações e nas

gerações futuras e que essa Estrada Municipal que levará o nome de Fidelarma Nunes Commar seja um lembrete constante do poder transformador do amor, da dedicação e do compromisso com o bem-estar de todos.