Jovem morre após ser sugado por colheitadeira durante limpeza

Anderson Luiz Brongel, 26 anos, faleceu em acidente de trabalho na localidade de Bela Vista do Rosário, interior de Imbituva



Um trágico acidente de trabalho resultou na morte do jovem Anderson Luiz Brongel, de 26 anos, na localidade de Bela Vista do Rosário, interior de Imbituva.



De acordo com relatos de populares, Anderson estava realizando a limpeza da plataforma de uma colheitadeira quando foi puxado pela máquina. O incidente ocorreu de forma repentina, e o jovem não teve tempo de reagir.



O corpo de Anderson foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa. O velório será realizado no pavilhão da Igreja de Bela Vista do Rosário, onde familiares e amigos poderão prestar suas últimas homenagens.



Samir Cesar – Tanabi Noticias