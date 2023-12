REGIÃO: morre rapaz esfaqueado durante negociação de compra de veículo

Guilherme Barbosa Sanches de Oliveira, de 29 anos, esfaqueado na noite de segunda-feira (18), em Penápolis, morreu na Santa Casa local. O boletim de ocorrência comunicando o óbito foi registrado pela companheira na noite de terça (19).

Ela, na ocasião, apresentou uma camiseta que o comerciante usou quando foi atacado e informou ainda que no carro dele havia sangue. O veículo deverá passar por perícia. O crime ocorreu após um desentendimento na negociação da compra de um automóvel. O autor já teria sido identificado pela polícia.

PRONTO-SOCORRO

Na noite de segunda, pouco depois das 21h30, policiais militares que patrulhavam pela cidade foram acionados a comparecer no pronto-socorro, onde uma pessoa ferida com um golpe de faca havia dado entrada. Chegando à unidade hospitalar, conversaram com a vítima.

Ela contou que, por motivos ainda a serem esclarecidos, acabou discutindo com um homem, em razão de um desacordo na compra de um veículo. Oliveira ainda relatou que, durante o desentendimento, acreditando que seja o filho do homem com quem estava fazendo negócio, lhe esfaqueou nas costas, causando lesão.

Momentos depois, a vítima negou qualquer informação que havia dito anteriormente, alegando que estava com dores e falta de ar e que, por isso, não teria condições de falar sobre os fatos e nem de assinar as declarações.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na época, Oliveira passou por tomografia, constatando a perfuração do pulmão, ficando em observação para, caso fosse necessário, passar por procedimento cirúrgico, entretanto, não resistiu a veio a óbito.

IML

O corpo seria encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba para exame necroscópico e, na sequência, liberado aos familiares para velório e sepultamento. O caso segue em investigação pela Polícia Civil. RP10