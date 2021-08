Traficante empina moto e é preso pela Polícia Ambiental

Ele tentou fugir, mas foi abordado com drogas. Preso em flagrante em Fernandópolis

Durante Policiamento Ambiental pelo bairro Jardim Santa Bárbara, em Fernandópolis, ontem (20) policiais militares ambientais flagraram um suspeito com uma motocicleta efetuando manobras perigosas, se equilibrando com somente uma das rodas, gerando situação de risco no trânsito. Ao avistar a viatura, o condutor empreendeu fuga, porém não obtendo êxito.

Durante a busca pessoal e veicular, foi flagrado com o infrator 6 (seis) gramas de crack e 355 (trezentos e cinquenta e cinco) reais em dinheiro proveniente da venda de drogas. Diante do fato, foi dada voz de prisão em flagrante delito, sendo o indivíduo encaminhado ao Plantão Policial de Fernandópolis para as providências de polícia judiciária, ficando o preso à disposição da justiça.

Além da droga e do dinheiro apreendido, também foi realizada a apreensão da motocicleta.