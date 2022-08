Vítimas de acidente na Assis Chateaubriand eram de Guapiaçu

Serão enterrados nesta sexta-feira (19/08/2022), em Guapiaçu (SP), os corpos do casal vítima de um grave acidente nesta última quinta (18), na rodovia Assis Chateaubriand. Sonia Rodrigues da Silva, de 55 anos, e Maciel Nunes Leite, de 35 anos, seguiam de moto pela rodovia quando bateram em outra motocicleta.

Os dois seguiam de Guapiaçu para Rio Preto, quando caíram na pista e foram atropelados por um carro dirigido por um rapaz, de 27 anos, que vinha logo atrás. O piloto da outra moto, de 44 anos, sofreu apenas ferimentos leves.

Segundo informações de amigos, o casal era natural do município de Juru, no sertão do estado da Paraíba e estava morando em Guapiaçu. Os corpos serão velados no cemitério de Guapiaçu e sepultamento às 16h30 desta sexta (19).

Gazeta do Interior