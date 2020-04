Força Tática persegue traficante e apreende 123 tijolos de maconha em Votuporanga

Indivíduo que acabou preso, teria jogado o carro que usava no tráfico de drogas contra a viatura, iniciando uma fuga em alta velocidade pelas ruas da zona leste da cidade.

Na noite desta quinta-feira (16), policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pela zona leste de Votuporanga/SP, quando pela Avenida José Marão Filho, se depararam com um veículo Ford/Fiesta com a traseira baixa além do normal, sendo então dado sinal de parada, que foi prontamente desobedecido pelo condutor, que por sua vez “jogou” o veículo em cima da viatura, iniciando uma fuga em alta velocidade pelas ruas da cidade.

De acordo com informações, após realização do acompanhamento e cerco policial o indivíduo ao notar que seria abordado, abandonou o veículo e tentou fuga a pé, sendo rapidamente abordado pelos militares, mesmo após resistir a prisão, acabou contido.

Em busca pessoal, foram localizados um celular e a quantia de R$ 405,00 – já no veículo, mais precisamente no porta malas, haviam 123 tijolos de maconha, todos embalados em plástico filme transparente.

Diante do exposto, o indivíduo que não teve identidade divulgada pelas autoridades foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.