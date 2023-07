O motociclista que sofreu um acidente na quarta feira, dia 5, na vicinal José de Abreu, entre Cardoso e São João do Marinheiro é JOSÉ ALESSANDRO FERREIRA GONÇALVES, o (MORCEGÃO), de 49 anos, morador de Votuporanga, mecânico muito conhecido na cidade, onde possui muitos amigos em Cardoso, São João do Marinheiro, Parisi, Votuporanga e região.

Foi uma colisão na traseira de um caminhão boiadeiro, e e foi socorrido pelo SAMU e intubado no local pois estava desacordado, foi levado até o pronto socorro da cidade de Cardoso para ser estabilizado, após estabilizado foi para Santa Casa de Votuporanga, onde passou por exames, se manteve estável durante todo o período.

Através de exames foi constatado um sangramento no cérebro, fraturas múltiplas no rosto, o restante do corpo não teve ferimentos internos ou externos.

Ele foi transferido para Rio Preto e fez cirurgia do crânio para conter o sangramento com uma válvula. Após a cirurgia, foi transferido para a UTI onde está constantemente monitorado por profissionais.

Durante as pequenas visitas que a família pode realizar, os médicos dão notícias para a família e hoje a informação é de que o estado do MORCEGÃO, apesar de ainda ser grave, é estável.

Ele permanece intubado, foi necessário inserir um dreno no pulmão, pois teve um pneumotórax, e também pode ter que fazer uma provável traqueostomia por conta do pulmão estar fraco.

Amigos e familiares lamentam o ocorrido e fazem pedindo de orações pela recuperação do querido Morcegão.