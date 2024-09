Polícia Militar deflagra Operação Impacto e prende casal por tráfico de drogas em Votuporanga

Em uma ação efetiva contra o tráfico de drogas, a Polícia Militar, por meio da Força Tática, deflagrou nesta quarta-feira, 25, a Operação Impacto. A operação resultou na prisão em flagrante de um casal, identificado como C. e J, por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews, a a ação ocorreu no bairro das Paineiras, em Votuporanga, após receber denúncias sobre atividades ilícitas em uma residência. Durante a abordagem, os policiais observaram dois indivíduos em uma transação suspeita. Um dos suspeitos conseguiu se refugiar dentro da casa, enquanto o outro foi detido na calçada.

No interior da residência, os policiais encontraram a esposa do fugitivo manipulando entorpecentes para venda. Foram apreendidos cerca de 36 porções de crack, 16 porções de cocaína, uma pedra bruta de crack, uma porção grande de maconha, além de dinheiro oriundo do tráfico e materiais para embalar e preparar as drogas, como balança, faca, colher e prato.

Diante das evidências, o casal foi preso em flagrante e levado ao Plantão Policial, onde a autoridade competente ratificou a prisão.