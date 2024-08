Delegada é encontrada morta e companheiro é preso

Delegada da Polícia Civil, Patrícia Neves Jackes Aires, de 39 anos, foi encontrada morta neste domingo (11) dentro de seu carro em uma área de mata no município de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador. O companheiro da vítima, identificado como Tancredo Neves, foi preso em flagrante e é o principal suspeito do crime.

As investigações estão em fase inicial, incluindo perícias, análises de imagens de câmeras de segurança e outras diligências para esclarecer as circunstâncias da morte.

A Polícia Civil informou que, até o momento, não há elementos que confirmem a hipótese de um suposto sequestro que teria resultado na morte da delegada.

A corporação também lamentou profundamente o falecimento da servidora, que atuava no plantão da Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, e garantiu que todos os departamentos estão empenhados em esclarecer o caso. DCM