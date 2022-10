Idoso é encontrado desacordado e com sinais de agressão

Um homem de 65 anos foi encontrado desacordado e com sinais de agressão em uma casa abandonada no Jardim Caparroz, em São José do Rio Preto (SP), na segunda-feira (17). A vítima também estava sem as calças, segundo o boletim de ocorrência.

Ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento Jaguaré. Depois, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa.

Ainda de acordo com o registro policial, o local onde o idoso foi encontrado era usado por usuários de drogas, mas nenhum suspeito foi identificado.

Segundo a apuração da reportagem, a família do idoso relatou que ele desapareceu no sábado (15), depois de sair da igreja.

O caso foi registrado na Polícia Civil como lesão corporal de natureza grave e será investigado.