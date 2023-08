Condenado por tráfico de drogas é preso durante operação da Polícia Militar de Votuporanga

Policiais militares da Força Tática da 3ª de Votuporanga, localizaram e prenderam indivíduo procurado.

Durante o desencadeamento da “Operação Impacto” na Zona Norte, combatendo o tráfico de drogas e com vistas a procurados da justiça, a equipe policial ciente de indivíduo condenado por tráfico de drogas morador do bairro Pozzobom, direcionou o policiamento e se deparou com o condenado defronte sua residência pela Rua Rio Negro, o qual foi abordado. Realizada busca pessoal não foram localizados ilícitos.

Cientificado de mandado de prisão em seu desfavor, pelo crime de tráfico de drogas, com sentença de mais de quatro anos de regime semiaberto.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária, permanecendo recolhido à disposição da Justiça.

