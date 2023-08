Policiais de Fernandópolis e Rio Preto prendem dupla de traficantes

Agentes da Polícia Civil de Rio Preto e Fernandópolis prenderam dois jovens por tráfico de drogas nesta sexta-feira (25). De acordo com informações do boletim de ocorrência, havia uma denúncia de que o primeiro abordado, um rapaz de 27 anos, morador do Conjunto Habitacional São Deocleciano, receberia uma grande quantidade de entorpecentes. Ele foi detido após seis horas de campanha dos policiais.

No final da tarde, o suspeito foi avistado entrando no condomínio e pegando uma caixa com um envelope. Os policiais resolveram então abordá-lo. O jovem abriu a caixa, que continha um liquidificador, 150 comprimidos de ecstasy, dois embrulhos, cada um com 25 micropontos de LSD, totalizando 50 porções. No interior do apartamento, encontraram ainda mais um microponto de LSD, duas porções de maconha, uma porção de haxixe, uma faca com resquícios de maconha, uma balança digital e três celulares.

Questionado, afirmou “que estava guardando o material para um conhecido dele, de Fernandópolis”, fornecendo dados para que outra equipe na cidade da região localizasse e prendesse o segundo envolvido, de 22 anos. No local de trabalho dele havia 500 gramas de maconha, além de aproximadamente cinco gramas de MD e uma balança de precisão.

Um equipe policial de Rio Preto se deslocou até Fernandópolis e trouxe o envolvido ao plantão. O delegado de plantão decidiu que o estado flagrancial estava configurado e que a quantidade de material ilícito não se tratava para mero consumo pessoal. Com isso, ratificou a voz de prisão dos dois jovens, permanecendo ambos à disposição da Justiça, sem direito à fiança. Gazeta de Rio Preto