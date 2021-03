Motociclista morre em queda acidental na rodovia Euclides da Cunha em Votuporanga

Um motociclista de aproximadamente 40 anos de idade, morreu em um grave acidente de trânsito ocorrido por volta das 18 horas, desta terça-feira, na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga. O condutor da moto é o operário Pedro Mendes, que trabalhava na Indústria Facchini – Unidade Roseira.

Ele pilotava sua motocicleta sentido Cosmorama/Votuporanga, quando próximo ao viaduto da Subestação de Energia, por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção, vindo a cair, sofrendo graves ferimentos. O motociclista morreu no local do acidente.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, para evitar que uma carreta atingisse o motociclista, o motorista desviou para o acostamento, sendo atingido em sua traseira por outro caminhão.

Chovia no momento do acidente. As causas serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga.