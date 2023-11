Operação da Polícia Militar prende quadrilha com 1 kg de pasta base de cocaína em Votuporanga

A Polícia Militar de Votuporanga, por meio da Operação Impacto, prendeu uma quadrilha com quase 1kg de pasta base de cocaína. O flagrante aconteceu na noite desta terça-feira, na zona Norte de Votuporanga, no bairro Pró-Povo.

Os policiais militares da Força Tática e da Atividade Delegada flagraram três homens e uma mulher preparando a droga para ser “batizada” antes da venda aos usuários.

Conforme informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br de acordo com a ocorrência, equipes da Força Tática e Atividade Delegada faziam patrulhamento pelos bairros da zona norte, quando por meio de denúncias, receberam informações sobre a traficância e diante disso iniciaram diligências no local que foi indicado.

No bairro Pró-Povo, os policiais encontraram os apontados pelo crime e abordados. Por lá, os quatro envolvidos estavam fracionando a droga, um 1kg de pasta base de cocaína, para venda.

Ainda foram encontrados todos os utensílios, que estavam sendo utilizados no momento do flagrante, além de drogas, celulares e porções já fracionadas de maconha.

Diante disso todos eles foram presos e encaminhados para a Central da Polícia Civil de Votuporanga. Todos permaneceram presos e passarão por audiência de custódia.

