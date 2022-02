Rapaz de 22 anos responderá pelo assassinato por motivo fútil e de forma cruel, além do fato de ter levado o carro da vítima

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) concluiu inquérito policial sobre o assassinato da técnica em enfermagem Sabrina Fernanda de Oliveira, 29. O delegado Paulo Buchala Junior indiciou o mecânico Gustavo Bernardo Paina, 22 anos, pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e feminicídio. Além disso, o rapaz responderá pelo furto do veículo da jovem. Segundo o delegado, as penas podem chegar a 30 anos de prisão.

A Polícia Civil concluiu a investigação após analisar o celular do rapaz e a versão com fatos que seriam contraditórios e a cena do crime, na avaliação de Buchala. “Ele contou a real motivação do crime”, afirmou o delegado, que descartou o crime de latrocínio.

De acordo com o delegado, o rapaz tinha um relacionamento de aproximadamente um mês com a vítima. Os investigadores analisaram conversas de WhatsApp e fotografias que estavam armazenadas no celular. “O crime não foi premeditado e ocorreu por conta de uma discussão que os dois tiveram por conta do relacionamento”, disse Buchala, sem comentar detalhes.