Bandido usa martelo para ameaçar funcionários em assalto a farmácia

Policiais militares do 17º Batalhão da PM do Interior prenderam, na noite da última quinta-feira (23/5) um homem apontado como autor do roubo de uma farmácia, no Jardim Athenas, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com a PM, o assaltante usou um martelo para ameaçar os funcionários e levar todo o dinheiro do caixa.

Após o roubo, os trabalhadores acionaram a Polícia Militar pelo número 190. Em uma resposta rápida, os PMs conseguiram localizar o homem, que já havia trocado de roupa na tentativa de despistá-los. No entanto, na vistoria feita na mochila dele, foram encontrados a calça marrom e a blusa de mangas compridas cinza, usadas durante o crime, além do valor exato subtraído da farmácia.

Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso. SBT Interior