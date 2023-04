Homem trazia mercadoria ilegal de MS para Fernandópolis

O 8º Batalhão de Polícia Militar, “Guardião do Vale do Ivinhema” através da equipe de Radiopatrulha de Ipezal apreendeu na noite de sábado (22) mercadorias e cigarros oriundos do Paraguai sem a devida comprovação fiscal.

A equipe policial realizava o policiamento ostensivo e preventivo pela Avenida Presidente Vargas, quando visualizou alguns veículos desviando a rota e passando na rua de trás do distrito.

Ao realizar o patrulhamento, foi possível visualizar um comboio de veículos saindo na MS-145 sentido a Pana, foi realizado o acompanhamento tático no intuito de abordar os veículos. Foi dada ordem de abordagem, que não foi acatada pelos condutores.

Alguns quilômetros a frente, a equipe policial conseguiu ultrapassar alguns veículos do comboio e desembarcou para realizar a abordagem. Foi abordado um veículo GM Astra de cor verde que era conduzido por um homem de 30 anos. Logo na abordagem, o condutor disse que estava trazendo algumas mercadorias oriundas do Paraguai e que iria levar até a cidade de Fernandópolis – SP.

Com a confirmação das mercadorias sem nota fiscal, o veículo e o condutor foram encaminhados para o Grupamento de Polícia Militar para fazer a conferência. Após contabilizados foi possível verificar que dentre as mercadorias tinham várias varas de pescar, cadeados de diversos tamanhos, caixas de isqueiros, pacotes de cigarros, litros de wisky, licor e 16 pneus, totalizando mais de seis mil reais em contrabando e descaminho.

Ao consultar o condutor no sistema policial, foram localizadas várias passagens por descaminho. Diante dos fatos, a mercadoria e o veículo foram apreendidos e serão encaminhados a Receita Federal. Roraima na Rede