Policiais militares prendem indivíduo em “saidinha” por furto de bike em Votuporanga

Policiais militares da 3ª Cia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior- Votuporanga, prenderam indivíduo de saída temporária que furtou bicicleta na data de ontem (19).

Durante ação do turno da equipe de Força Tática da Polícia Militar, compareceu na sede da companhia da PM uma senhora que acabara de ser vítima de furto de uma Mountain Bike que estava trancada em sua residência pelo bairro Chácara Aviação, fornecendo imagens onde foi possível identificar o autor.

Em diligência na residência do indiciado, o qual estava em saída temporária do sistema prisional, a equipe fez contato com os genitores que franquearam a entrada e entregaram a camiseta usada na prática do furto, sendo o preso localizado nos fundos da residência.

Na busca pessoal não foi localizado nada de ilícito e perguntado confessou o furto da bicicleta minutos atrás, indicando o receptador.

Em diligência na residência do suspeito da receptação, os policiais foram recebidos pelo pai do recém egresso do sistema carcerário que havia adquirido a bicicleta e indicou o quarto onde estava a bike, tendo o indivíduo comprador saído do local minutos atrás.

Diante dos fatos o autor foi conduzido a Central de Polícia Judiciária onde foi ouvido e liberado, sendo a Mountain bike devolvida a sua proprietária.