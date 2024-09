O sigilo é usado principalmente na fase investigatória de ações penais para preservar as provas e garantir que as investigações não sejam prejudicadas. No referido caso, apenas a decisão (não o processo) de 23 de setembro de 2024, da 12ª Vara Criminal da Capital, relativa aos mandados de prisão, foi liberada pela juíza do caso para divulgação, e não as demais peças processuais.

*Com informações do g1