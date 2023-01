EM VALENTIM GENTIL, POLÍCIA CIVIL PRENDE INDIVÍDUO POR TRÁFICO DE DROGAS

A Polícia Civil de Valentim Gentil prendeu em flagrante delito de R, pelo crime de tráfico de drogas. O indivíduo vinha sendo investigado pelos policiais civis, sendo que durante campanas realizadas nesta semana, nas proximidades de sua residência foi possível constatar por meio de filmagens o comércio de drogas no local.

Um usuário foi flagrado adquirindo entorpecentes e na sequência abordado e submetido a busca pessoal, oportunidade na qual foi localizada em sua posse duas porções de maconha compradas instantes antes.

Assim, diante das suspeitas os policiais se deslocaram até a casa do indivíduo e realizaram a apreensão de entorpecentes do tipo maconha e um caderno de anotações do tráfico. Após os procedimentos de praxe, o indiciado foi encaminhado a central de flagrantes e custódia de Votuporanga/SP, onde permaneceu à disposição da Justiça.