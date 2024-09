No final da manhã desta terça-feira, 24/05, faleceu no Hospital de Base de Rio Preto, Marcos Eduardo Rocha Fonseca, de 26 anos, vítima de atropelamento na Vicinal Ângelo Comar, que liga Votuporanga à Parisi. Ele estava de bicicleta, vindo para Votuporanga, quando foi atropelado e teve um grave ferimento na cabeça.

O motorista, que fugiu do local, antes poderia responder por omissão de socorro, mas agora, com a morte do jovem, pode responder por homicídio culpado na direção de veículo automotor, com agravante de omissão de socorro.