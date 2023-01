Mulher é agredida e atacada com golpes de facão pelo próprio pai

Uma mulher de 31 anos foi agredida e atacada com golpes de facão pelo próprio pai, na tarde do último sábado (7), na Vila Toninho, em São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência, as agressões acontecem com frequência. A Polícia Militar encontrou a vítima no quintal da casa, com um corte na mão e ferimentos pelo corpo provocados, também, por golpes de vassoura.

O agressor foi encontrado pelos pms extremamente embriagado, sem condições de prestar qualquer depoimento e com reflexões desconexas.

Ele foi encaminhado para a delegacia. A Polícia Civil prendeu o homem em flagrante por violência doméstica e lesão corporal. Ele foi encaminhado para a carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC).

