A Polícia Militar Ambiental multou dois homens por pesca ilegal no Rio São José dos Dourados em Pontalinda/SP, neste domingo (6.mar). Os policiais flagraram os pescadores utilizando uma tarrafa para a captura de peixes.

De acordo com apurado pelo Diário, a equipe realizava patrulhamento em decorrência da operação Paz e Proteção, quando em fiscalização de pesca nas margens do rio, encontraram dois indivíduos, ambos pescadores amadores, utilizando-se para a prática de pesca uma tarrafa; contudo, não haviam capturado nenhum pescado.

Diante do flagrante, os homens foram multados em R$ 2 mil – cada, “por pescar mediante a utilização de petrecho não permitido”; no entanto, ocorreu a majoração do valor da autuação, já que o cometimento da infração se deu em um domingo. A tarrafa foi apreendida e será destruída.