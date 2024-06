Acusado de estupro de vulnerável em Fernandópolis é preso em São Paulo

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Polícia Civil de Fernandópolis, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), prendeu na tarde de hoje, 19 de junho, um homem foragido da Justiça desde o ano de 2020. O suspeito era procurado pelo crime de Estupro de Vulnerável, ocorrido em Fernandópolis.

Após investigações que indicavam que o foragido estaria homiziado no bairro de Santana, na Zona Norte da cidade de São Paulo, equipes da DIG se deslocaram para a capital paulista. Durante as diligências, os policiais localizaram o indivíduo nas proximidades de sua possível residência e procederam com sua prisão.

O capturado, que não teve sua identidade revelada, era considerado de alta periculosidade e responde por diversos crimes, incluindo Estupro de Vulnerável contra uma menor de idade.

A ação da Polícia Civil demonstra o compromisso da instituição no combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, buscando garantir a justiça para as vítimas e seus familiares.