Um adolescente de 15 anos morreu na noite de quarta-feira (12) em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, depois de inalar um desodorante aerossol e ter uma parada cardiorrespiratória, de acordo com o delegado de Polícia Civil Rodrigo Souza.

Ele afirma, no entanto, que o uso do produto não faz parte de desafio de internet e que, após oitivas, foi constato que o adolescente fazia uso “recreativo” frequente do líquido, segundo Souza.

“A morte foi causada por inalação de desodorante […]. No local realizamos umas 12 oitivas com os adolescentes que estavam na escola e também com os inspetores e descartamos, pela análise dos celulares apreendidos, […] qualquer situação de desafio ou jogo, isso a gente já descartou”, explicou.

“O que de início parece é que esse adolescente já fazia uso recorrente dessa substância, dessa forma de ficar cheirando desodorante, o que acarretou em uma parada cardiorrespiratória que o que parece foi a causa da morte dele.”

“Ele fazia uso recreativo disso. Infelizmente uma fatalidade, mas nada veiculado a desafio de internet ou a qualquer plataforma digital”, afirmou o delegado.

O caso foi registrado no Centro Estadual de Educação Profissional Manoel Moreira Pena, colégio agrícola de Foz do Iguaçu.

Conforme Souza, a direção da escola não sabia que o adolescente e outros estudantes faziam uso do produto para fins recreativos.

Foram ouvidos inspetores e alunos da instituição logo após o fato. A Polícia Civil investiga o caso.

Condolências

Em nota do colégio divulgada em uma rede social, a direção pediu união para enfrentar “difícil momento”, se referindo também a morte de outro estudante da instituição na mesma data por complicações clínicas após um acidente automobilístico.

“Neste momento tão difícil sejamos todos fortes, nos acolhendo, nos apoiando e nos amparando. Somos uma família e juntos encontraremos apoio e força para enfrentar esse difícil momento”.

Os dois estudantes eram naturais de Missal, no oeste do Paraná. A prefeitura emitiu nota de condolência pela morte dos adolescentes.

“Que Deus possa confortar o coração de todos nesse momento tão triste. São dois jovens que, infelizmente, perderam a vida, o que deixa todos muito entristecidos. Muita força aos familiares. Aos enlutados nossas condolências”.

A Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) também emitiu nota pela morte do estudante que inalou desodorante onde afirmou que a secertaria “se solidariza, neste triste momento, com todos os colegas, professores e funcionários que conviviam com o aluno”.

A ocorrência

Conforme o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 21h para atendimento de um estudante.

Um dos bombeiros que atendeu a ocorrência o tenente Jessé Marcelo Wink, explicou o que foi feito pela equipe ao chegar no colégio.

“Chegando ao local a gente constatou através do relato do pessoal do colégio, que se tratava da inalação de um gás asfixiante. A vítima já se encontrava de em PCR, parada cardiorrespiratória, que é uma situação bem grave. Então, de imediato, já foram adotados procedimentos de massagem cardíaca. O médico também fez procedimento para entubar a vítima e também foi administrado drogas, adrenalina, quatro ampolas, para tentar reverter esse caso”, explicou.

Após o atendimento, o adolescente foi encaminhado ao Hospital Municipal de Foz do iguaçu, mas não resistiu e morreu.

O corpo do adolescente permanece no Instituto Médico-Legal de Foz do Iguaçu e deve ser liberado ainda nesta quinta-feira (13) aos familiares.