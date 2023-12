De acordo com as equipes, policiais civis de Mirassol, com apoio de policiais civis de Tanabi, Neves Paulista, Monte Aprazível, Macaubal, Valentim Gentil, Adolfo, e também da DEIC e do GOE, cumpriram um mandado de busca em um imóvel rural em Monte Aprazível. O mandado foi expedido em virtude de investigação de furto de trator e maquinário agrícola.