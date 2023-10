Polícia apreende agrotóxicos falsificados em loja de insumos agrícolas

A Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga apreendeu materiais para a produção de agrotóxicos falsificados e galões cheios do produto, na manhã desta terça-feira (31), em uma loja de insumos agrícolas, no Parque Cidade Jardim.

Segundo informações da Polícia Civil, a ação fez parte do cumprimento de um mandado de busca e apreensão no local após uma denúncia anônima de que o estabelecimento manipulava e falsificava defensivos agrícolas.

Na loja, os investigadores observaram uma irregularidade na fachada, que informa que o local oferece “soluções agrícolas de insumos” como: milho; soja; algodão; sorgo; feijão e pastagens.

No entanto, ainda de acordo com a Polícia Civil, vários galões cheios e vazios foram encontrados no interior do local, além de máquinas seladoras e misturadoras, usadas na produção de agrotóxicos falsificados.

Os produtos serão apreendidos e passarão por uma perícia. O responsável pelo estabelecimento deverá prestar esclarecimentos na DISE, que poderá indiciá-lo pelo crime de falsificação e contrabando de agrotóxicos.

A pena é de dois a quatro anos de reclusão em regime inicialmente fechado, além do pagamento de multa. SBT Interior