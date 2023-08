Homem é preso por embriaguez ao volante, posse de drogas e desacato

Na noite de ontem (08) policiais militares da 1ª Cia do 16º BPM/I – Fernandópolis prenderam indivíduo por embriaguez ao volante, posse de drogas e desacato.

Equipes em abordagem pela Avenida Belo Horizonte quando um motorista passou pelo local com o veículo Ford/Fiesta e ao ser dado sinal de parada pelos policiais, o condutor não parou de imediato, vindo a ser detido alguns metros a frente pelos policiais.

Realizado teste de etilômetro foi constatada a embriaguez (teor de 0,60 ml/l), ao realizar a busca no veículo também foi localizado no interior do veículo certa quantidade de maconha e R$ 252,00.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária onde o autor passou a desacatar os policiais militares e policiais civis, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.