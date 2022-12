NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: marido mata a mulher enforcada e tenta suicídio em Riolândia

Um crime bárbaro chocou a população de Riolândia -SP nesta quinta-feira, 15. Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br um homem matou a sua própria mulher e depois teria tentado se suicidar após cometer o crime. O caso aconteceu por volta das 12 horas desta quinta-feira, na residência do casal em Riolândia e chocou os moradores e familiares do casal.

Consta que o casal aparentemente vivia bem, porém, o marido, de aproximadamente 60 anos de idade, estaria passando por sérios problemas emocionais e com sinais de depressão. O crime aconteceu dentro do banheiro da residência e o homem teria se utilizado de uma corda ou um barbante para enforcar a mulher – de 50 anos de idade, até a morte.

Em seguida, o homem pegou uma faca e desferiu vários golpes contra o próprio corpo, inclusive se cortando, perdendo muito sangue e foi encontrado inconsciente. Imediatamente, testemunhas acionaram a Polícia Militar que chegou ao local e, infelizmente, encontrou a mulher já sem vida e o homem bastante ferido.

Policiais militares acionaram o socorro e o homem foi levado para a Santa Casa de Riolândia e, em razão do estado de saúde, transferido para a Santa Casa de Votuporanga, onde permanece internado recebendo atendimento médico sob a custódia da Polícia Militar.

Após receber alta hospitalar, o homem será conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Votuporanga, onde receberá voz de prisão por feminicídio e conduzido a alguma unidade prisional da região.

