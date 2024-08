Dupla é presa após invadir casa, roubar e fazer casal refém

Dois homens suspeitos de invadir uma casa, roubar e fazer um casal refém em Catanduva (SP) na segunda-feira (26) foram presos em São Paulo.

As imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que os criminosos desembarcam de um carro e pulam o muro da residência.

De acordo com a polícia, o casal foi abordado pelos criminosos logo pela manhã dentro de casa. Sob ameaça, foram obrigados a realizar transferências bancárias no valor de R$ 15 mil. Além do dinheiro, os ladrões levaram uma coleção de aproximadamente 150 relógios, joias e perfumes.

A polícia investiga a participação de mais quatro pessoas na ação.

A prisão dos suspeitos aconteceu em São Paulo. As investigações continuam para localizar os demais integrantes da quadrilha e recuperar os objetos roubados.