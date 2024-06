Furto em Salão de Beleza é Esclarecido pela Polícia Militar na região

Nesta manhã de sexta-feira, a Polícia Militar de Jales agiu rapidamente para responder a um furto nesta madrugada em um salão de beleza localizado na interseção da Rua Apóstolo Paulo com a Rua Estado. Com a ajuda de imagens de câmeras de segurança e uma patrulha diligente, a PM conseguiu localizar e apreender os infratores, recuperando parte dos produtos furtados, avaliados em mais de R$ 2 mil.

O furto ocorreu no salão comercial de beleza Nice Cabeleireira. Durante a ação policial, dois suspeitos foram presos: uma mulher e um homem, ambos já conhecidos pelas autoridades pela prática de furtos recorrentes.

A operação bem-sucedida foi conduzida pela Equipe C, sob o comando do Sargento James, com o apoio da equipe Dejem, liderada pelo Sargento Cláudio.