NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: senhor de 65 anos morre em acidente de moto em Valentim Gentil

Notícia de última hora: um motociclista de 65 anos de idade, morreu de forma trágica em uma violenta colisão contra um poste de energia elétrica na tarde desta terça-feira, dia 5, em Valentim Gentil.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br o acidente aconteceu por volta das 15h30, na Rua Maria Madalena Ferreira Bertholdo 01 bairro CDHU 2, em Valentim Gentil. As informações colhidas pela reportagem do votunews dão conta de que o motociclista J., 65 anos de idade, natural de Votuporanga, pilotava sua motocicleta pelo bairro CDHU 2 quando, por motivos a serem esclarecidos pela Polícia Científica colidiu violentamente contra um poste de energia elétrica.

O motociclista foi socorrido ao Pronto Socorro do hospital da cidade, mas em razão dos graves ferimentos, veio a óbito em seguida. O corpo será removido para o IML (Instituto Médico Legal) de Votuporanga que apontará as causas da morte. As causas do acidente serão apontadas pela perícia técnica.

