NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: homem é encontrado morto dentro de casa no bairro Paineiras; imóvel estava com várias marcas de sangue

Um incidente chocante mobilizou as autoridades policiais em Votuporanga nesta tarde de quinta-feira. O SAMU foi inicialmente chamado para um caso clínico, mas ao chegar à residência na rua Paraíba, bairro Chácara Paineiras, deparou-se com uma cena perturbadora: um homem de aproximadamente 50 anos foi encontrado sem vida, com a casa revirada e evidências de sangue espalhadas por vários cômodos.

Ainda o que a reportagem apurou, o homem apresentava ferimentos principalmente na cabeça e em outras partes do corpo.

O alerta foi dado por um amigo da vítima, a pedido do filho que reside fora da cidade e estava preocupado com a falta de contato do pai. Ao entrar na casa, o amigo se deparou com a trágica situação e imediatamente chamou o SAMU. A equipe médica confirmou o óbito no local.

A Polícia Militar está presente, isolando a área até a chegada do delegado da Polícia Civil e da equipe da Polícia Técnico-Científica, que realizará a coleta de provas para investigar o caso. Inicialmente, será registrado um boletim de ocorrência como morte a esclarecer.

A equipe do votunews está acompanhando de perto e trará mais informações em breve.

www.votunews.com.br