Condenado a 17 anos de prisão é capturado em Macaubal

Foragido desde 2017 procurado foi capturado após investigação da Polícia Civil.

Policiais civis de Macaubal procederam ontem (4) a prisão de um condenado pela Justiça da Comarca da cidade de São José da Laje, Estado de Alagoas, onde um homem foi executado a tiros.



A prisão do procurado foi em uma empresa da cidade. Durante a aproximação policial, o condenado a 17 anos de prisão por homicídio tentou se esconder em um pomar próximo do local, sendo interceptado e capturado.



Após os procedimentos da prisão, o preso foi encaminhado trazido para a Central de Flagrantes de Votuporanga, posteriormente encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Paulo de Farias.



De acordo com o processo, o crime foi em 2011, ficando o condenado foragido desde então, tendo se mudado para Aparecida do Taboado-MS e, finalmente, sido preso em Macaubal durante investigação da Polícia Civil.

