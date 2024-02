Durante vistoria, os policiais encontraram a residência do casal suja e revirada até localizarem as três crianças, com idade entre 4 e 8 anos, “dormindo no chão da sala em estado deplorável”, conforme registrado em boletim de ocorrência, sendo constatado os maus-tratos.

Foram apreendidos porções de drogas, dinheiro, celulares e cadernos com anotações do comércio de drogas. O casal foi levado à delegacia e acabou preso por tráfico e receptação. Eles foram transferidos para presídios da região.