CAPOTAMENTO DEIXA TRÊS MORTOS EM SANTA CLARA D’OESTE

Neste domingo, 19 de maio, uma tragédia abalou a cidade de Santa Clara d’Oeste. Um grave acidente na rodovia SP-631, no quilômetro 04, resultou na morte de três moradores locais. O veículo, que seguia pela estrada, capotou e colidiu violentamente contra uma árvore.

As vítimas foram identificadas como Cleonildo Rondina, sua esposa Aparecida De Lourdes Moreira Rondina, e o pai de Aparecida, Laurindo Batista Moreira. Todos os ocupantes do veículo não resistiram aos ferimentos e faleceram no local do acidente.

A perícia técnica foi acionada e está investigando as circunstâncias exatas do acidente para determinar as possíveis causas. A comunidade de Santa Clara d’Oeste está profundamente abalada pela perda repentina de seus conterrâneos, conhecidos por serem ativos e queridos na cidade.

*Informações/Iago Sincero