Motorista colide veículo em poste na avenida do bairro Pozzobon

Um acidente foi registrado no final da madrugada deste domingo, dia 24, em Votuporanga. Conforme informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br uma mulher estava levando seu esposo ao trabalho quando perdeu o controle da direção do veículo – Ford Fiesta e colidiu contra um poste de energia, na avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon – zona norte da cidade.

Ainda o que a reportagem apurou, uma das possibildiades é de que a motorista tenha sofrido algum mal súbito, perdido o controle da direção e colidido contra o poste de energia. Imediatamente, a Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros chegou ao local e socorreu a mulher, levando-a até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ela passou por atendimento médico e liberada.

