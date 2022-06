Justiça recebe denúncia e torna réu síndico que matou advogado com soco em Rio Preto

A denúncia do promotor Rodolfo Strazzi foi recebida pela juíza da 1ª Vara Criminal nesta terça-feira, 28, e a defesa do síndico Emerson deve ser apresentada no prazo de dez dias

A juíza Luciana Cassiano Zamperlini Cochito, da 1ª Vara Criminal de Rio Preto, recebeu formalmente a denúncia do promotor Rodolfo Strazzi Arcangelo Pereira, contra o síndico Emerson Ricardo Fiamenghi, que agrediu e matou com soco no rosto o advogado Celso Wanzo, de 58 anos. O crime aconteceu na frente do condomínio onde a vítima morava, na avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no dia 12 de fevereiro deste ano, após uma partida de futebol.

Na decisão, a magistrada determinou o prazo de dez dias para que o advogado que faz a defesa do síndico responda a acusação, indicando testemunhas e provas. Emerson foi denunciado por homicídio qualificado por motivo torpe e lesão corporal. Depois que a defesa se manifestar no processo, a juíza decidirá se o agressor será levado a julgamento pelo Tribunal de Júri. A queixa do promotor Rodolfo contra o síndico Emerson foi divulgada nesta terça-feira, 28, no banco de dados processuais do Tribunal de Justiça.

O MP também denunciou Emerson por lesão corporal contra João Henrique Gonçalves Batista, amigo de Celso, que também teria sido agredido pelo síndico durante a briga. A denúncia do MP foi apresentada após a Procuradoria de Justiça do Estado se manifestar favorável a qualificar Emerson pelo crime de homicídio qualificado por motivação torpe, contrário ao entendimento anterior, feito pelo promotor de Justiça, Evandro Ornellas, que, na época, respondia pelo caso.

Segundo o membro do MP, o síndico agiu com sentimento de vingança causado por desentendimentos anteriores com Celso, especialmente em reuniões do condomínio. Emerson teria gritado “advogadinho sem mundial, desça que vou te matar”, dentre outras ofensas, ditas antes da agressão física. O crime aconteceu logo após a derrota do Palmeiras no Mundial Interclubes.

Após levar um soco desferido por Emerson, o advogado Celso desmaiou, ficou dois dias internado e morreu três dias depois em decorrência da agressão sofrida, segundo resultado do laudo de necropsia. Para Alex Cheiddi, advogado da família, a denúncia está dentro do que esperava, porque o ato cometido por Emerson seria um crime hediondo.

O advogado de defesa do síndico, Rogério Cury, afirma que lamenta a manifestação do MP. “A defesa lamenta a manifestação do Ministério Público lançada no conflito negativo de atribuição e consequentemente a denúncia oferecida, pois é contrária a prova dos autos, contrária a manifestação do promotor de justiça oficiante no júri na comarca de São José do Rio Preto, que analisou o caso profundamente. Ademais, também há contrariedade à posição dos tribunais a respeito do tema, aguardando assim com serenidade a análise do caso pelo Poder Judiciário ao longo do processo”, finaliza.