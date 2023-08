Motociclista é detido por adulteração de placa e embriaguez em Votuporanga

Na manhã de ontem (06) policiais militares da 3ª Cia do 16º BPM/I – Votuporanga prenderam indivíduo por adulteração da placa da motocicleta e embriaguez ao volante.

A equipe policial em atendimento de ocorrência de acidente de trânsito com vítima, sendo informado pelo condutor que transitava com a motocicleta Honda/CG 125 Titan vermelha pela Avenida João Gonçalves Leite, momento que perdeu o controle de direção e colidiu em um poste de iluminação pública.

Não houve dano, mas o condutor teve fratura no braço e perna direita, sendo socorrido pela equipe do SAMU até a Santa Casa local. Foi constatado pela equipe que o condutor exalava odor etílico e ao ser indagado afirmou que havia ingerido algumas latas de cerveja, convidado a realizar o teste do etilômetro, concordou, sendo constatada a embriaguez.

Também foi constatado que a motocicleta estava com a placa de identificação adulterada com o uso de fita isolante, mudando os caracteres numéricos, bem como o licenciamento estava vencido no ano 2021 e a CNH vencida desde 2022, sendo a motocicleta apreendida e elaborado os respectivos autos de infração.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária sendo o autor preso pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e embriaguez ao volante, condutor permaneceu internado na Santa Casa de Votuporanga para cuidados médicos, estando com escolta policial.