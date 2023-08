Homem é preso por furto na zona rural de Votuporanga

No início da tarde de ontem (06) policiais militares do 16º BPM/I – Votuporanga prenderam em flagrante um homem por furto de objeto na área rural.

Equipe acionada via COPOM para atendimento de ocorrência em propriedade rural, onde um indivíduo apresentando nervosismo estaria batendo palmas nas casas e correndo para uma estrada de terra, cientes das características do indivíduo a equipe se deslocou rapidamente e ao realizar as buscas nas proximidades localizou o suspeito em uma estrada de terra andando de forma apressada.

Abordado de imediato confessou ter furtado a blusa de frio que estava vestindo e teria tentado furtar um veículo Ford/Pampa em outra chácara.

Durante a abordagem alguns populares se apresentaram e a vítima informou que estava no interior de sua residência e escutou alguém dando partida no seu veículo Ford/Pampa, que ao verificar o que estava acontecendo visualizou o autor no interior do veículo tentando dar partida, ao perceber que estava sendo observado o autor saiu correndo e a outra vítima que é morador em outra chácara, reconheceu a blusa como sendo de sua propriedade.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o autor permaneceu preso a disposição da Justiça.