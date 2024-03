Polícia Ambiental aplica 44 multas durante operação em Votuporanga e região

De acordo com a corporação, 128 embarcações foram fiscalizadas sendo 9 delas apreendidas, 12 pontos de bloqueio e 42 pontos de visibilidade com um total de 32 condutores foram abordados, e 59 kg de pescado foram apreendidos.

A Polícia Militar Ambiental divulgou nesta quinta-feira (28.mar) o balanço da operação ‘Pré Semana Santa’ deflagrada entre os dias 20 e 22 de março, com o objetivo de proteger o meio ambiente, com enfoque na prevenção e repressão de infrações ambientais, visando inibir e reprimir as irregularidades relativas à fauna ictiológica.

De acordo com o Diário de Votuporanga, a corporação, na área da 2ª Cia que compreende os municípios Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, e municípios vizinhos foram abordadas e fiscalizadas 128 embarcações, sendo 9 delas apreendidas, realizados 12 pontos de bloqueio e 42 pontos de visibilidade, com um total de 32 condutores abordados, 59 quilos de pescado apreendidos e 44 autos de infração ambiental foram lavrados, totalizando R$ 92.000,00.