Conforme registrado no boletim de ocorrência, a testemunha afirmou que estava em uma via de acesso à fazenda, a aproximadamente 800 metros do local do acidente, quando viu a aeronave voando baixo seguido de “uma manobra para um lado e também para cima, como se tentasse arremeter”.

Na sequência, o homem contou que ouviu o barulho da explosão e viu pegando fogo no pasto devido à queda do bimotor. O homem também relatou que ajudou a conter as chamas no pasto.