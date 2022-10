Quatro pessoas morrem em acidente na rodovia Elyeser Magalhães

Quatro pessoas morreram em um acidente entre dois carros na tarde deste domingo (30), na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), após a ponte do Rio Tietê, entre Araçatuba e Santo Antônio do Aracanguá.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros o acidente resultou em quatro óbitos no local. Outras duas vítimas, entre elas uma criança de 14 anos, foram socorridas em estado grave para a Santa Casa de Araçatuba. A ocorrência está em andamento. Os nomes das vítimas ainda não foram apurados pela polícia.

Pelas fotos e vídeos que circulam em grupos de WhatsApp, é possível perceber que os veículos bateram de frente na pista sentido Araçatuba a Aracanguá. No local é proibida a ultrapassagem.

Ainda não se sabe o que motivou o acidente.

(Colaborou Alex Mesmer – RP10).