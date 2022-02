Dois rapazes são presos com carro roubado na Washington Luis

Dois rapazes, um de 23 e outro de 24 anos, foram presos em flagrante na madrugada da última quinta-feira (10), por estarem com um veículo roubado na rodovia Washington Luis, entre Catanduva (SP) e São José do Rio Preto (SP).

O boletim de ocorrência diz que os policiais militares faziam o patrulhamento quando viram um veículo Land Rover Evoque, branco, e abordaram o veículo. O condutor foi identificado e tem 23 anos e o passageiro é o rapaz de 24 anos.

O motorista disse que saíram de Catanduva e seguiriam até São José do Rio preto. Falou que comprou o veículo há dois meses, mas que ainda não teria transferido a documentação. Ele informou que é dono de uma revenda de carros em Catanduva e que teria comprado o carro por R$ 102 mil, todavia o venderia por R$ 120 mil. O passageiro falou que apenas acompanhava o amigo.

Ao verificaram o veículo os policiais perceberam que a numeração do chassi tinha sido adulterada e apresentava tinta fresca. Ao pesquisarem a placa descobriram que a placa é de um veículo da cidade de Taiaçu (SP). Em contato com a polícia militar daquela cidade, descobriram que o veículo com a placa verdadeira estava na garagem do proprietário.

Em pesquisa ao sistema com a numeração do motor, os policiais descobriram que o carro foi roubado em Monte Aprazível, fato registrado em boletim de ocorrência.

Além do carro, foram apreendidos dois telefones celulares e R$ 925 em dinheiro. A dupla foi encaminhada para a Central de Flagrantes e ficou à disposição da justiça.