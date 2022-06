Homem joga explosivos em estacionamento e destrói carros à venda

Pelo menos 12 carros que estavam à venda em um estacionamento no Jardim Novo Campos Elíseos, em Campinas (SP), foram destruídos por um incêndio na madrugada desta segunda-feira (27). Imagens de circuito de segurança da rua flagraram o momento em que um homem joga explosivos caseiros por cima da grade do estabelecimento.

No vídeo, é possível ver que o suspeito chega de moto e começa a jogar os explosivos. As chamas se espalharam rapidamente por todo o estacionamento. Foram necessários pelo menos três carros do Corpo de Bombeiros para combater o fogo.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) bloqueou o trânsito nas ruas do entorno. Os carros atingidos pelo incêndio tiveram toda a estrutura e a parte interna destruída, restando apenas a carcaça.

O suspeito fugiu na motocicleta e não foi identificado pela polícia até a publicação. Algumas pessoas tentaram salvar os veículos que ainda não haviam pegado fogo. O resgate foi acionado, mas ninguém ficou ferido.

Segundo o relato de um funcionário à EPTV, afiliada da TV Globo, o prejuízo inicial é de pelo menos R$ 1 milhão. Todos os veículos eram da própria loja.

